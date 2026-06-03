Oggi in Sardegna si registrano temperature elevate accompagnate da raffiche di vento di maestrale fino a 50 kmh. Il vento influenzerà la percezione del caldo nella giornata. Tra i comuni del Campidano, alcuni segnaleranno le temperature più alte. Le condizioni meteo sono caratterizzate da sole intenso e vento sostenuto, con variazioni di temperatura tra le diverse località della regione.

Come influenzerà il maestrale la percezione del caldo oggi?. Quali comuni del Campidano registreranno le temperature più alte?. Perché il vento potrebbe mitigare l'afa nelle zone costiere?. Quando si verificherà il picco termico massimo nelle aree urbane?.? In Breve Massime di 32-33 gradi previste tra le 13:00 e le 16:00 a Quartu, Sestu, Monserrato e Assemini.. Temperature notturne tra i 18 e i 22 gradi con umidità a livelli medi.. Venti da Scirocco e Libeccio con raffiche di maestrale fino a 50 km orari.. Alta pressione subtropicale causa picchi termici nelle aree urbane cementificate del Campidano.. Il sole domina Cagliari e il Campidano con temperature che sfiorano i 33 gradi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Cagliari, il caldo avanza: sole e raffiche di maestrale fino a 50 km/h

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