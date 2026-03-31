Pasqua e Pasquetta con il sole in Bergamasca Sulle Orobie raffiche di vento fino a 100 km h

Il fine settimana di Pasqua e Pasquetta in Bergamasca si presenta con condizioni di bel tempo e sole, secondo le previsioni. Sulle Orobie si sono registrate raffiche di vento che hanno raggiunto i 100 kmh. Le previsioni indicano un andamento meteorologico stabile con giornate prevalentemente soleggiate o leggermente nuvolose nel Nord Italia, come confermato da esperti del settore.

Si annuncia un weekend pasquale con tanto sole in Bergamasca. “Il Nord Italia vedrà questa settimana una sequenza di giornate soleggiate o al più parzialmente nuvolose – spiega Edoardo Ferrara di 3BMeteo -. Attenzione tuttavia al vento, che soffierà a tratti forte di foehntramontana su Alpi, Piemonte, Lombardia occidentale e Liguria: previste raffiche anche di oltre 80-100 kmh sulle Alpi”. L’alta pressione sarà dominante anche per le feste. “Ci sarà anche una netta ripresa delle temperature, durante il pomeriggio si raggiungeranno i 22-24°C nelle aree interne”, continua Ferrara. Nella Settimana Santa nevicate copiose interesseranno tutto l’arco appenninico meridionale, ma anche quello centrale, mediamente oltre i 1000-1500 metri, ma a tratti fin sotto gli 800-1000 metri su Marche, Abruzzo, Molise, Daunia e sulla dorsale campano-lucana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

In Bergamasca allerta gialla per vento forte. Raffiche fino a 70 km/hRegione Lombardia ha emesso un’allerta di Protezione Civile per rischio vento forte valida per tutto il territorio bergamasco.

Vento forte sul Comasco, raffiche fino a 100 km/h: è di nuovo allerta, ecco fino a quandoNuovo bollettino della Protezione civile: vento da Nord con effetto foehn su Como e Lago, picco nel pomeriggio con raffiche fino a 90-100 km/h,...

Una raccolta di contenuti su Sulle Orobie

Temi più discussi: Weekend sui monti e in riva al lago; Il Colere 1600 by Cloud 7 Hotels apre sulle Alpi Orobie; Orobie di aprile, montagna di primavera.

Meteo Pasqua e Pasquetta 2026, pioggia o sole? L'anticiclone delle Azzorre è debole: ecco i rischiA meno di un mese dai giorni di Pasqua e Pasquetta, che quest'anno cadranno il 5 e 6 aprile, l'attenzione si sposta inevitabilmente sulle prime proiezioni meteorologiche. Sebbene sia prematuro fornire ... leggo.it

Ponti e weekend lunghi, nel 2026 23 giorni di vacanza con 4 di ferie: cosa dice il calendarioPurtroppo nel 2026 niente più (maxi) ponte di fine aprile. Il motivo? Se da un lato Pasqua si celebrerà già domenica 5, dall’altro la Festa della Liberazione – sabato 25 – non inciderà sulla normale ... corriere.it

Dramma sulle Orobie domenica mattina. I due avevano dormito al bivacco Frattini e stavano ritornando verso Fiumenero - facebook.com facebook