Nella mattinata di mercoledì 22 aprile 2026, il Friuli-Venezia Giulia ha registrato raffiche di Bora fino a 70 kmh. La situazione meteorologica mostra uno spostamento da condizioni instabili verso un consolidamento dell’alta pressione, con il vento freddo che interessa direttamente la regione. Dopo le precipitazioni, il cielo si sta progressivamente aprendo, lasciando spazio a un clima più asciutto e soleggiato.

La dinamica meteorologica che sta interessando il Friuli-Venezia Giulia in questa mattina di mercoledì 22 aprile 2026 vede la transizione da una fase di instabilità verso un consolidamento dell’alta pressione, con l’impatto diretto del vento freddo sul territorio. Dopo le perturbazioni causate da correnti umide e fredde in quota durante la giornata di martedì, l’area è ora caratterizzata dall’arrivo di masse d’aria provenienti da nord-est, più secche e con temperature in graduale aumento. L’impatto della Bora e la nuova configurazione termica. Il quadro atmosferico odierno, monitorato dagli esperti dell’Osmer, presenta un cielo prevalentemente poco nuvoloso, ma con una forte componente ventosa nelle prime ore del giorno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bora in Friuli: raffiche fino a 70 km/h e arriva il sole secco

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