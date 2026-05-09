Marquez che spavento! Caduta impressionante durante la Sprint | il video
Durante la Sprint del Gran Premio di Francia, il motociclista ha perso il controllo della moto, finendo a testa in giù e suscitando preoccupazione tra i presenti. Il video dell’incidente mostra il momento in cui l’atleta cade, attirando l’attenzione di appassionati e spettatori. Nessuna informazione è ancora stata comunicata sulle condizioni di salute del pilota.
Marquez spaventa i tifosi durante la Sprint del Gp di Francia: il motociclista spagnolo perde il controllo del mezzo e finisce a testa in giù durante la caduta. Il video dell'incidente.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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