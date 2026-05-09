Marquez che spavento! Caduta impressionante durante la Sprint | il video

Durante la Sprint del Gran Premio di Francia, il motociclista ha perso il controllo della moto, finendo a testa in giù e suscitando preoccupazione tra i presenti. Il video dell’incidente mostra il momento in cui l’atleta cade, attirando l’attenzione di appassionati e spettatori. Nessuna informazione è ancora stata comunicata sulle condizioni di salute del pilota.

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