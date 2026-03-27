MotoGP Austin caduta per Marc Marquez nelle Libere 1 | bandiera rossa e grande spavento

Durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti, il pilota del team Ducati è scivolato a oltre 190 kmh in curva 10, causando una bandiera rossa. La caduta ha suscitato grande spavento, ma il pilota non ha riportato fratture e ha successivamente ripreso la pista, terminando la sessione in quarta posizione.

Il campione del mondo Ducati scivola a oltre 190 kmh in curva 10 durante la prima sessione del GP degli Stati Uniti: nessuna frattura, torna in pista e chiude quarto. Si apre con un forte spavento il weekend del Gran Premio degli Stati Uniti 2026 per Marc Marquez. Il pilota Ducati è stato protagonista di una caduta nelle fasi iniziali della prima sessione di prove libere sul circuito di Austin, provocando una bandiera rossa dopo appena dieci minuti dall’inizio del turno. Il nove volte campione del mondo ha perso il controllo della sua Desmosedici GP26 in curva 10, scivolando ad una velocità superiore ai 190 kmh. L’impatto con le barriere ha generato preoccupazione iniziale, soprattutto considerando i precedenti problemi fisici del pilota spagnolo, reduce da un infortunio alla spalla destra nella scorsa stagione. 🔗 Leggi su Sportface.it

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