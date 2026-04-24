Violenze minacce e offese | l’uomo finisce in carcere Finisce l’incubo in casa

Un uomo è stato arrestato dopo aver compiuto ripetute violenze, minacce e insulti nei confronti di un familiare. La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura locale. La misura segue un precedente ammonimento del questore, che non ha impedito all’uomo di proseguire con comportamenti aggressivi. La situazione di tensione in casa si è così conclusa con l’intervento delle autorità.

Dopo il provvedimento di ammonimento del questore arriva l’arresto: è stata la polizia a dare esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Latina, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un uomo gravemente.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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