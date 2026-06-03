Cadavere nello stadio comunale | la vittima è un 47enne

Un uomo di 47 anni, originario di Calvizzano, è stato trovato morto all’interno dello stadio comunale di Marano. Il corpo senza vita è stato scoperto in un'area dell’impianto sportivo, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Il corpo senza vita trovato a Marano all'interno dello stadio comunale è di un 47enne originario di Calvizzano, secondo quanto trapela. L'uomo si sarebbe impiccato e dunque il gesto sarebbe volontario.L'impianto sportivo era chiuso da tempo. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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