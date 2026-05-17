Vittima di un incidente sul lavoro operaio comunale muore dopo 20 giorni | chi è la vittima
Un operaio comunale di Codigoro è deceduto dopo aver subito un incidente sul lavoro il 29 aprile scorso. Dopo venti giorni di ricovero, l’uomo, di nome Andrea Scalambra, è spirato. L’incidente si è verificato sul luogo di lavoro, portando alla sua ferita grave. La notizia della morte è stata confermata nelle ultime ore, lasciando un vuoto tra i colleghi e la comunità locale. La vicenda è ora oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.
Addio ad Andrea Scalambra. E’ morto l’operaio comunale di Codigoro che lo scorso 29 aprile era rimasto ferito a causa di un incidente sul lavoro. Il trattore sul quale lavorava per lo sfalcio d’erba si ribaltò e finì in un canale. Poi la corsa disperata all’ospedale e quasi tre settimane di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Incidente sul lavoro, morto operaio: «Vicini alla famiglia»
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