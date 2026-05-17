Vittima di un incidente sul lavoro operaio comunale muore dopo 20 giorni | chi è la vittima

Un operaio comunale di Codigoro è deceduto dopo aver subito un incidente sul lavoro il 29 aprile scorso. Dopo venti giorni di ricovero, l’uomo, di nome Andrea Scalambra, è spirato. L’incidente si è verificato sul luogo di lavoro, portando alla sua ferita grave. La notizia della morte è stata confermata nelle ultime ore, lasciando un vuoto tra i colleghi e la comunità locale. La vicenda è ora oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

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