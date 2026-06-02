Cadavere trovato all' interno dello stadio comunale | è giallo sull' identità della vittima e sulle cause del decesso

Un uomo senza vita è stato rinvenuto oggi nello stadio comunale di Marano di Napoli. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le cause del decesso e verificare l’identità della vittima. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo era già deceduto. La scena è sotto sequestro e sono in corso accertamenti. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sulle circostanze del ritrovamento.

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato oggi, martedì 2 giugno, nello stadio comunale di Marano di Napoli, come riporta Ferdinando Bocchetti su Terranostranews.Al momento non sono chiare le cause della morte e non è stata resa nota l'identità della vittima. Ogni ipotesi è al vaglio degli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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