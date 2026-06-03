Durante la trasmissione Otto e mezzo, il filosofo ha criticato la posizione del governo italiano e dell’Unione europea sulle guerre in corso. Ha affermato che, mentre si critica il governo italiano, l’Europa sotto la guida di von der Leyen è molto peggio. La conduttrice ha cercato di approfondire, ma le tensioni tra i due sono state evidenti. La discussione si è concentrata sulle differenze tra le politiche italiane ed europee riguardo ai conflitti attuali.

Scintille a Otto e mezzo (La) tra la conduttrice della trasmissione, Lilli Gruber, e il filosofo Massimo Cacciari sulla posizione del governo italiano e dell’ Unione europea di fronte alle guerre in corso. Al centro del dibattito, l’immobilismo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul fronte internazionale e le responsabilità ben più gravi che, secondo Cacciari, ricadono sulle istituzioni europee. Gruber chiede direttamente se Giorgia Meloni sappia ancora dove collocarsi sullo scacchiere globale e come possa ricostruire un posizionamento credibile in politica estera. Cacciari risponde che la premier si barcamena come può: non può certo applaudire le scelte di Trump e Netanyahu, ma allo stesso tempo non può permettersi di prenderne le distanze in modo netto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cacciari sbotta con Gruber: “Ce la prendiamo con Meloni, ma l’Europa di von der Leyen è infinitamente peggio di lei”

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