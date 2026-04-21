Nell’ambito delle relazioni interne all’Unione europea, si sono verificati recenti scontri pubblici tra l’ex presidente del Consiglio europeo e la presidente della Commissione europea. Michel ha criticato la leadership della collega, definendola autoritaria e affermando che con lei il coordinamento risulta impossibile. La discussione ha attirato l’attenzione sui rapporti tra le due figure e sulle dinamiche di potere all’interno delle istituzioni europee.

Volano stracci nell'Unione europea. L’ex presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha rilasciato un’intervista al quotidiano Brussels Times in cui ha raccontato i propri trascorsi nei Palazzi dell’Ue durante il mandato 20192024 e, nello specifico, il suo rapporto con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea rieletta per il secondo mandato nel 2024. Michel ha parlato di rapporti “estremamente difficili” con von der Leyen e ne ha criticato la leadership, nello specifico l’approccio assunto dall’esponente tedesco del Ppe. Michel riferisce di aver avuto problemi di coordinamento durante il lavoro, nonostante lui e von der Leyen fossero ai vertici delle due principali istituzioni europee e, quindi, dovessero essere necessariamente in contatto e in sintonia per far funzionare al meglio la macchina dell’Ue.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Leadership autoritaria. Con lei coordinamento impossibile". Michel duro su von der Leyen

Notizie correlate

Perché un esercito federale europeo è impossibile (e Rutte e von der Leyen sbagliano tutto)La Nato è ormai ripudiata dal presidente americano Donald Trump: l’Europa ha dunque urgente bisogno di una forte difesa comune autonoma, non più...

La Super Europa bella e impossibile delle fantasie di Macron e von der LeyenI leader dell’Unione Europa oggi sognano di creara la sua versione “super” tale da essere un peso massimo globale al pari di USA, Cina e Russia.