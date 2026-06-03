Cacciari | l’Europa di von der Leyen è peggio del governo Meloni
Un commentatore ha affermato che l’Europa sotto la guida di von der Leyen sia peggio del governo Meloni. Ha sottolineato che le decisioni europee sarebbero più negative rispetto a quelle del governo italiano. Ha anche chiesto come la premier italiana possa influenzare le scelte di leader come Trump e Netanyahu, senza fornire dettagli sulle modalità di questa influenza.
Perché Cacciari considera l'Europa peggiore del governo Meloni?. Come può la premier italiana incidere sulle decisioni di Trump e Netanyahu?. Chi detiene il vero potere decisionale all'interno della Commissione Europea?. Quali sono le conseguenze dell'immobilismo europeo sulle tragedie umanitarie globali?.? In Breve Lilli Gruber conduce il dibattito televisivo su Otto e mezzo. Cacciari critica l'assenza di sanzioni europee verso Israele. Sovranisti definiti da Cacciari soggetti senza reale potere politico. Consenso di von der Leyen ottenuto da maggioranza italiana e PD. Massimo Cacciari attacca l’Europa di von der Leyen durante il dibattito su Meloni e la politica estera. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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