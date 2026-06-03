Un commentatore ha affermato che l’Europa sotto la guida di von der Leyen sia peggio del governo Meloni. Ha sottolineato che le decisioni europee sarebbero più negative rispetto a quelle del governo italiano. Ha anche chiesto come la premier italiana possa influenzare le scelte di leader come Trump e Netanyahu, senza fornire dettagli sulle modalità di questa influenza.

Perché Cacciari considera l'Europa peggiore del governo Meloni?. Come può la premier italiana incidere sulle decisioni di Trump e Netanyahu?. Chi detiene il vero potere decisionale all'interno della Commissione Europea?. Quali sono le conseguenze dell'immobilismo europeo sulle tragedie umanitarie globali?.? In Breve Lilli Gruber conduce il dibattito televisivo su Otto e mezzo. Cacciari critica l'assenza di sanzioni europee verso Israele. Sovranisti definiti da Cacciari soggetti senza reale potere politico. Consenso di von der Leyen ottenuto da maggioranza italiana e PD. Massimo Cacciari attacca l’Europa di von der Leyen durante il dibattito su Meloni e la politica estera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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