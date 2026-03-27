Una nuova truffa sta circolando tramite email, coinvolgendo imprese e lavoratori. La frode consiste nel chiedere al datore di lavoro di modificare l’iban per lo stipendio, apparendo come una richiesta legittima. La Confartigianato di Ravenna ha segnalato questa pratica, che sembra essere in aumento in questi giorni. L’obiettivo degli autori è ingannare le vittime con false comunicazioni bancarie.

L'allarme giunge dalla Confartigianato: "Sono circolate false email che sembrano provenire da dipendenti verso il proprio datore di lavoro. Una campagna di phishing, mirata a truffare aziende e lavoratori" Può sembrare una semplice e innocente richiesta, ma si tratta in realtà di una frode. La Confartigianato di Ravenna lancia l'allarme su un nuovo raggiro che in questi giorni starebbe perseguitando imprese e lavoratori. "Sono circolate false email che sembrano provenire da dipendenti verso il proprio datore di lavoro, con la richiesta di modificare l’Iban per l’accredito dello stipendio verso un nuovo conto corrente - spiega l'associazione di categoria - Si tratta di una campagna di phishing Iban, mirata a truffare aziende e dipendenti sostituendo i dati reali con conti correnti falsi". 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Chiede al datore di lavoro di modificare l'iban per lo stipendio: la nuova truffa che viaggia via e-mail

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