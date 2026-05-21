Un operaio è stato portato in tribunale con l’accusa di aver aggredito e minacciato il suo datore di lavoro. Secondo le accuse, avrebbe costretto il datore di lavoro a consegnargli del denaro per le giornate di lavoro di prova, minacciandolo e colpendolo con dei pugni al volto. Dopo l’episodio, si sarebbe anche impossessato del cellulare del datore di lavoro, distruggendolo. Il procedimento giudiziario prosegue per chiarire i dettagli dell’accaduto.

È accusato di aver costretto il suo datore di lavoro a consegnargli dei soldi per le giornate di lavoro di prova, minacciandolo e colpendolo con dei pugni al viso, e poi di avergli distrutto il cellulare. Sotto accusa un operaio egiziano di 40 anni, Moustafa Mahmoud Ezzat Mourad, residente a Milano, per i reati di tentata estorsione, violenza privata, danneggiamento e lesioni. I fatti contestati sarebbero avvenuti il 28 settembre 2024, a Matelica. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in aula dal pubblico ministero Stefania Ciccioli, l’operaio prima all’interno dell’auto del suo datore di lavoro e poi fuori dalla macchina, avrebbe costretto quest’ultimo a farsi consegnare altri soldi come compenso per aver svolto alle sue dipendenze giornate lavorative di prova, risultate tuttavia, secondo l’accusa, già retribuite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Botte e minacce al datore di lavoro, operaio sotto processo

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