Il rischio di perdere 112 miliardi del PNRR si concentra sulla mancata attuazione dei progetti entro le scadenze previste. Enti pubblici e amministrazioni sono spesso coinvolti in lunghe procedure burocratiche che rallentano l’avvio dei cantieri. In particolare, ci sono ritardi nella concessione di autorizzazioni e nella firma di accordi, che impediscono la trasformazione delle proposte in interventi concreti. Se non si accelerano le procedure, entro agosto si rischia di perdere 81 miliardi.

Come può l'Italia evitare di perdere 81 miliardi entro agosto?. Quali enti bloccano concretamente la trasformazione dei progetti in cantieri?. Perché il Mezzogiorno sta rendicontando meno del Centro-Nord?. Cosa sono le Opere Giuridicamente Vincolanti per salvare i fondi?.? In Breve Divario rendicontazione spese: 52,7% Centro-Nord contro 39,5% Mezzogiorno.. Scadenza critica 31 agosto per evitare perdita di 81,4 miliardi di euro.. Proposta opere giuridicamente vincolanti con completamento entro il 30 giugno 2028.. Totale fondi UE tra PNRR e PNC ammonta a 225,4 miliardi di euro..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Burocrazia e ritardi: rischio di perdere 112 miliardi del PNRR

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

PNRR, ultima campanella il 30 giugno: a rischio 4,9 miliardi per scuole e asili nido. La grande corsa per non perdere i fondi europeiIl termine per completare le rendicontazioni relative ai fondi europei destinati a scuole e asili nido scade il 30 giugno.

Tumori: report Favo, ‘diritti di 4 mln di italiani a rischio per ritardi burocrazia’In Italia, circa quattro milioni di persone hanno ricevuto una diagnosi di tumore e oggi affrontano vari bisogni legati alle cure, alla...

Temi più discussi: Disabilità, FISH lancia l’allarme: I ritardi nei fondi mettono a rischio servizi e assistenza; Prezzi, burocrazia e scadenze: la ricostruzione è a rischio. Messaggio dei costruttori di Ance Fermo a Castelli; Comunità Luigi Monti di Polistena, l’allarme del Garante Festicini: Così fallisce il sistema dei diritti dei minori · ilreggino.it; Orsini (Confindustria): Europa a rischio deserto industriale, salari troppo bassi ma da soli non possiamo alzarli.

Tumori: report Favo, 'diritti di 4 mln di italiani a rischio per ritardi burocrazia'Roma, 14 mag. (Adnkronos Salute) - In Italia vivono 4 milioni di cittadini dopo la diagnosi di tumore, che presentano nuovi bisogni clinici, riabilitativi, sociali e lavorativi. Ma vi è il rischio con ... msn.com

Burocrazia, costi e flotta datata: la pesca marchigiana è in crisi. A rischio un giro d’affari di 28 milioniEd è in questo scenario che s’inserisce Ocean Act, che Bruxelles punta a varare entro l’anno. In Adriatico, per ricostituire le biomasse, prevede un taglio del 12% della pesca a strascico demersale ... corriereadriatico.it