Tumori | report Favo ‘diritti di 4 mln di italiani a rischio per ritardi burocrazia’

In Italia, circa quattro milioni di persone hanno ricevuto una diagnosi di tumore e oggi affrontano vari bisogni legati alle cure, alla riabilitazione e alla vita sociale e lavorativa. Un report evidenzia come i ritardi burocratici possano mettere a rischio i diritti di queste persone, creando difficoltà nel ottenere assistenza e supporto adeguati. La questione riguarda molti cittadini che, dopo aver superato la malattia, si trovano a fronteggiare sfide spesso legate all'accesso ai servizi e alle risorse necessarie per la loro quotidianità.

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