PNRR ultima campanella il 30 giugno | a rischio 4,9 miliardi per scuole e asili nido La grande corsa per non perdere i fondi europei
Il termine per completare le rendicontazioni relative ai fondi europei destinati a scuole e asili nido scade il 30 giugno. La scadenza mette in pericolo circa 4,9 miliardi di euro destinati a questi settori, con molte amministrazioni impegnate in una corsa contro il tempo. È la più grande operazione di rendicontazione mai avviata dal governo italiano, che coinvolge numerosi enti locali in tutta Italia.
È iniziato il conto alla rovescia per la più imponente operazione di rendicontazione che lo Stato italiano abbia mai affrontato. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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