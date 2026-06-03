Buongiorno Speciale al Varcadoro la colazione solidale a sostegno della coop L’Orsa Maggiore
Il 11 giugno, dalle 8 alle 12, si terrà al Lido Varcadoro l'iniziativa “Buongiorno Speciale”, una colazione solidale a sostegno della cooperativa L’Orsa Maggiore. L’evento mira a promuovere inclusione e partecipazione sociale attraverso un momento di convivialità. La colazione rappresenta un’occasione di solidarietà, coinvolgendo la comunità locale in iniziative di sostegno alle attività della cooperativa. L’evento si svolgerà presso il lido nel rispetto delle normative vigenti.
Una colazione che diventa occasione di inclusione, solidarietà e partecipazione sociale. È questo lo spirito di “BUONGIORNO SPECIALE”, l’iniziativa in programma il prossimo 11 giugno, dalle ore 8 alle 12, presso il Lido Varcadoro. Per una mattinata, i ragazzi della cooperativa sociale L’Orsa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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