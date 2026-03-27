napoli concerto solidale gocce di luce a sostegno della farmacia solidale

A Napoli, domenica 29 marzo 2026, si svolgerà il concerto “Gocce di luce” presso la Chiesa di San Vincenzo de’ Paoli, nel Complesso Monumentale Vincenziano in via Vergini 51. L’evento prenderà avvio alle 18:30 e si inserisce in un’iniziativa di solidarietà a favore di una farmacia solidale. La serata unirà musica e impegno sociale, coinvolgendo il pubblico in un appuntamento di beneficenza.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Un appuntamento tra musica e solidarietà animerà Napoli domenica 29 marzo 2026. Alle ore 18:30, presso la Chiesa di San Vincenzo de’ Paoli, all’interno del Complesso Monumentale Vincenziano in via Vergini 51, si terrà il concerto “Gocce di luce”, evento organizzato a sostegno della Farmacia Solidale “Gocce di Carità”.Protagonista della serata sarà il Coro Universitario “Joseph Grima”, diretto dal maestro Luigi Grima, con l’accompagnamento all’organo di Pietro Liguori. Il concerto rappresenta un’occasione per unire cultura e impegno sociale, contribuendo concretamente a un progetto che offre supporto sanitario alle persone in difficoltà. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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