Buone notizie per il tifoso della Juve rimasto ferito prima del derby | ha lasciato la terapia intensiva Le ultimissime sul quadro clinico

Notizia in breve

Il tifoso della Juventus ferito prima del derby ha lasciato la terapia intensiva. Il suo quadro clinico è stato aggiornato e si trova ora in condizioni stabili. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza dettagli aggiuntivi sulle lesioni o sulle circostanze dell’incidente. La famiglia e i medici hanno confermato il trasferimento nel reparto ordinario di cura. La situazione resta sotto osservazione, ma non ci sono indicazioni di peggioramenti.