Buone notizie per il tifoso della Juve rimasto ferito prima del derby | ha lasciato la terapia intensiva Le ultimissime sul quadro clinico
Il tifoso della Juventus ferito prima del derby ha lasciato la terapia intensiva. Il suo quadro clinico è stato aggiornato e si trova ora in condizioni stabili. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza dettagli aggiuntivi sulle lesioni o sulle circostanze dell’incidente. La famiglia e i medici hanno confermato il trasferimento nel reparto ordinario di cura. La situazione resta sotto osservazione, ma non ci sono indicazioni di peggioramenti.
di Francesco Spagnolo Buone notizie per il tifoso della Juventus rimasto ferito poco prima della sfida contro il Torino. Ecco le ultime sul quadro clinico. Arrivano finalmente le prime notizie confortanti dall’ospedale Le Molinette di Torino, dove si temeva il peggio per la vita di un giovane sostenitore bianconero. Ci sono infatti buone notizie per Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, tifoso della Juventus rimasto gravemente ferito nei disordini avvenuti il 24 maggio poco prima del derby contro il Torino. Il percorso clinico del trentaseienne ha registrato un passo avanti fondamentale nelle ultime ore. Il paziente è stato trasferito dalla terapia intensiva al reparto di degenza ordinaria di Neurochirurgia dell’ospedale Le Molinette. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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