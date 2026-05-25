Prima del derby di Torino, si sono verificati scontri tra tifosi che hanno coinvolto anche un tifoso juventino. Quest’ultimo, un uomo di 36 anni, è stato portato alle Molinette e si trova in terapia intensiva. Le sue condizioni sono considerate gravi, ma stabili. Non ci sono state altre notizie su feriti o arresti legati agli incidenti di ieri.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il 36enne resta ricoverato alle Molinette. Restano gravi ma stabili le condizioni del tifoso juventino rimasto ferito durante gli scontri avvenuti ieri prima del derby della Mole a Torino. L’uomo è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Molinette, dove i medici mantengono la prognosi riservata. Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, nella giornata di oggi il paziente sarà sottoposto a una TAC di controllo per monitorare l’evoluzione del quadro clinico. Trauma cranico provocato da un oggetto contundente. Il ferito, un uomo di 36 anni nato a Torino ma residente a Milano, avrebbe riportato un grave trauma cranico causato da un oggetto contundente, probabilmente una bottiglia di vetro lanciata durante i disordini tra tifoserie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Scontri prima del derby di Torino: tifoso juventino grave in terapia intensiva

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Scontri prima del derby a Torino, tifoso bianconero ferito e gara iniziata un'ora dopo

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