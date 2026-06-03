Silvio Baldini conquista la prima vittoria da allenatore della Nazionale, battendo 1-0 il Lussemburgo in un’amichevole. La partita si è conclusa con un gol decisivo, senza ulteriori segnature. La squadra italiana ha ottenuto il risultato nella prima uscita ufficiale sotto la sua guida. La sfida si è svolta senza altri cambiamenti sul punteggio.

Prima vittoria alla guida dell” Italia per Silvio Baldini che batte 1-0 in amichevole il Lussemburgo. Nel primo tempo, l’Italia sfiora il vantaggio prima con Esposito e successivamente con Pisilli. Al 49? della ripresa il gol vittoria proprio dell’attaccante dell’Inter, su assist da calcio d’angolo dello stesso Pisilli. Baldini: “Soddisfatto dei ragazzi, insidie non mancavano”. “Sono molto soddisfatto, sapevo che i ragazzi avevano dei valori e che c’erano delle insidie, visto che la maggior parte erano debuttanti”. Così Silvio Baldini dopo l’amichevole. “Non bisogna mai dare nulla per scontato, ma sapevo che avrebbero vinto – ha aggiunto – le stelle stavolta si sono voltate dalla nostra parte. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Buona la prima in Nazionale per Baldini, Lussemburgo-Italia 0-1

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