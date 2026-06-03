In diverse parti del mondo, si sono celebrati i compleanni di diverse personalità. Tra queste, un conduttore televisivo, un comico, un calciatore e altre figure pubbliche. Le celebrazioni sono state condivise sui social e in alcuni eventi pubblici, con auguri e messaggi di buon compleanno rivolti a ciascuno di loro. Tra i festeggiati figurano anche ex calciatori e personaggi storici, con foto e commenti pubblicati online.

Buon compleanno Claudio Lippi, Checco Zalone, Matteo Greggi, Raùl Castro, Sandro Gamba, Eddy Ottoz, Maurizio Mattioli, Andrea Rossi, Rosanna Cancellieri, Luisa Gnecchi, Alberto Fortis, Elisabetta Gardini, Donatella Ferranti, Maurizio Bernardo, Dorina Bianchi, Enrico Papi, Gianluigi Nuzzi, Luigi di Biagio, Rafael Nadal, Mara Bizzotto, Amauri, Gaetano d’Agostino, Pasquale Foggia, Pamela Saino, Luca Zara, Alessandro Iacobucci, Giulia Rulli. Oggi 3 giugno compiono gli anni: Matteo Greggi, imprenditore; Claudia Lawrence (Fernstrom), attrice, ballerina; Raùl Castro, ex presidente di Cuba; Vincenzo Zucconelli, ex ciclista; Sandro Gamba, ex.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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