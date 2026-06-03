Lo hanno chiamato Donald Trump e vive in Bangladesh, e con il presidente degli Stati Uniti ha in comune un ondulato ciuffo biondo che gli ricade sugli occhi. Si tratta di un bufalo albino, risparmiato dal sacrificio della festa islamica Eid al-Adha proprio per la sua somiglianza con il capo della Casa Bianca. Ora dalla fattoria in cui viveva è stato trasferito nello zoo nazionale del Paese, nella capitale Dacca, e qui attira flotte di turisti. “Lo scopo principale della mia visita era vedere Donald Trump – afferma uno dei visitatori dello zoo – Già prima dell’Eid avevo visto dei post su Facebook in cui si diceva che ‘Donald Trump’ sarebbe stato sacrificato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Bufalo albino col ciuffo di Donald Trump star in Bangladesh, l’animale attira turisti allo zoo

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Buffalo Resembling Donald Trump Moved to Bangladeshs Largest Zoo

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