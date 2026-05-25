Oroscopo del mese di giugno 2026 | Chirone in Toro Giove in Leone e il solstizio d' estate

L'oroscopo del prossimo mese di giugno 2026 racconta un cielo a doppia porta: una si chiude e una si apre, nello stesso mese. Mentre l'Italia si avvia al ponte del 2 giugno e alle prime feste di paese, gli astri scrivono un capitolo che resterà negli anni — l'ingresso storico di Chirone in Toro dopo quasi mezzo secolo, e quello di Giove in Leone che apre un anno e mezzo di nuove stagioni. Firma:. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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OROSCOPO EVOLUTIVO 2026 BILANCIA AMORE, LAVORO, CRESCITA

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Oroscopo del prossimo mese di giugno 2026: Chirone in Toro, Giove in Leone e il solstizio d'estateA giugno 2026 il cielo si presenta con configurazioni astrologiche che influenzeranno i segni zodiacali.

Oroscopo del prossimo mese di giugno 2026: tra Chirone in Toro e Giove in LeoneIl mese di giugno 2026 presenta una configurazione astrale complessa, con Chirone in Toro e Giove in Leone che si alternano nel cielo.

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