Lavoro il Cnel vede un mercato più stabile Ma salari giovani e Sud restano buchi neri

Il XXVII Rapporto del CNEL sul mercato del lavoro e la contrattazione collettiva segnala una situazione complessivamente stabile per il settore, evidenziando un riassestamento del sistema italiano. Tuttavia, i dati mostrano che i salari, i giovani e le aree del Sud continuano a rappresentare aree di criticità, con bassi livelli di occupazione e disparità persistenti. La relazione fornisce una panoramica aggiornata sulla situazione occupazionale nel Paese.

Roma, 22 aprile 2026 - Il XXVII Rapporto del CNEL sul mercato del lavoro e la contrattazione collettiva consegna una fotografia che, nel complesso, parla di tenuta e di riassestamento del sistema italiano. Non è il racconto di un mercato del lavoro senza crepe, e neppure quello di una svolta risolutiva. È piuttosto l’immagine di un Paese che continua a creare occupazione, che consolida la componente stabile del lavoro dipendente, che mostra una sorprendente forza della contrattazione collettiva, ma che continua a portarsi dietro divari profondi: territoriali, generazionali, di genere e di qualità salariale. Il primo dato da cui partire è quello degli occupati: nel quarto trimestre 2025 arrivano a 24 milioni e 121 mila, con un incremento dello 0,4% rispetto allo stesso periodo del 2024.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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