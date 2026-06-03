Il Bubino d’Oro torna per la settima volta su BubinoBlog, con l’obiettivo di premiare i programmi più apprezzati, i volti più noti e alcuni momenti cult della televisione. La manifestazione si svolge online e coinvolge il pubblico che può esprimere le proprie preferenze attraverso le votazioni. Sono stati introdotti anche alcuni elementi nuovi rispetto alle edizioni precedenti.

Giunto alla settima edizione, il Bubino d’Oro torna su BubinoBlog per premiare la buona tv tra volti, programmi e alcune novità. Si parte mercoledì 3 giugno con la prima fase, poi la seconda e infine la fase attesa da tutti, ossia i risultati. SCELTA FINALISTI (DAL 3 AL 9 GIUGNO) La prima fase corrisponde alle nomine. Il lettore può esprimere al massimo cinque preferenze per ciascuna categoria ( cinque per il programma dell’anno, cinque per il programma rivelazione. ecc). Si potranno scrivere tutti quei programmivolti apparsi sul piccolo schermo e sulle piattaforme da settembre a maggio. Le votazioni si potranno fare nell’ area commenti sotto a questo articolo oppure sul profilo Instagram del Bubino d’Oro (nelle storie). 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BUBINO D’ORO: VOTA IL MEGLIO DELLA TV TRA PROGRAMMI, VOLTI E MOMENTI CULT

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