Ascolti tv ieri martedì 2 giugno chi ha vinto tra I volti della Repubblica DiMartedì ed È sempre Cartabianca

I dati degli ascolti tv di ieri, martedì 2 giugno, mostrano che tra le trasmissioni di prima serata, “I volti della Repubblica” ha ottenuto il maggior numero di spettatori, superando “DiMartedì” e “È sempre Cartabianca”. Questi programmi si sono confrontati sui rispettivi canali, con “I volti della Repubblica” che ha registrato un ascolto superiore rispetto agli altri due. La sfida tra le tre trasmissioni si è conclusa con questa differenza di audience.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 2 giugno per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato nell’access prime time abbia visto Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino soccombere a La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è Ne parliamo con il Presidente: la Repubblica che verrà su Rai 1 a finire dietro Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è I volti della Repubblica (Rai 1) a chiudere davanti al Un nuovo inizio (Canale 5) e DiMartedì (La7). Ai piedi del podio Chief of Station (Italia 1), Indovina chi viene a cena (Rai 3), Formidabile Discorig Forever (Rai 2), È sempre Cartabianca (Rete 4), Money Road (Tv8) e Corpi da reato (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it

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