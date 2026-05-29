Nel palinsesto estivo della Rai del 2026, ci sono conferme e nuovi arrivi tra i programmi e i volti noti. Tra i personaggi presenti ci sono Pino Insegno e Vittorio Brumotti, che continueranno a condurre programmi dedicati a viaggi, attualità e intrattenimento. La programmazione del Day Time estivo rimane invariata rispetto agli anni precedenti, con una prevalenza di trasmissioni che non cambiano struttura. Non sono previste rivoluzioni nel formato o nei contenuti principali.

Nessuna rivoluzione nel Day Time estivo della Rai: conferme, nuovi arrivi e tanti programmi dedicati a viaggi, attualità e intrattenimento. La Rai sceglie la continuità per l’estate 2026. Nessuna rivoluzione nei palinsesti del Day Time, ma una strategia basata su conferme, piccoli ritocchi e volti ormai familiari al pubblico. Il messaggio lanciato durante la presentazione ufficiale dei nuovi programmi è chiaro: “Per quest’anno non cambiare”. A illustrare le novità è stato il direttore Intrattenimento Day Time Angelo Mellone, che ha delineato una stagione televisiva pensata per accompagnare il pubblico anche nei mesi estivi, in un’Italia che cambia sempre più il modo di vivere le vacanze puntando sulla destagionalizzazione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Palinsesti Rai estate 2026, da Pino Insegno a Vittorio Brumotti: ecco tutti i programmi e i volti della nuova stagione

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