Brutta caduta in moto | 61enne trasferito in ospedale

Questa mattina all'alba, lungo via Ugo Festini a Paderno d'Adda, un uomo di 61 anni è caduto dalla moto durante un incidente stradale. È stato soccorso e trasportato in ospedale. Le condizioni dell’uomo non sono state rese note. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. Non ci sono altre persone coinvolte nell’incidente.

Incidente stradale con una brutta caduta in moto questa mattina all'alba a Paderno d'Adda. Nel sinistro, avvenuto lungo via Ugo Festini, è rimasto ferito un uomo di 61 anni. L'allarme è scattato alle 6.40 di mercoledì 3 giugno in codice giallo (media gravità) e la centrale di Areu - Agenzia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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