Brutta caduta in moto | ragazzina soccorsa

Questa mattina a Osnago si è verificato un incidente in moto che ha coinvolto una giovane di 17 anni. La ragazza è caduta dalla moto e ha riportato ferite. I soccorsi sono intervenuti in codice giallo, indicato come un'emergenza di gravità media. La ragazza è stata portata in ospedale per le cure del caso. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze dell'incidente.

Incidente in moto questa mattina a Osnago. I soccorsi sono dovuti intervenire in codice giallo (media gravità) per prestare aiuto a una ragazzina di 17 anni rimasta ferita dopo una brutta caduta con la due ruote sulla quale viaggiava. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro.🔗 Leggi su Leccotoday.it ANGIE CADE DALLA MOTO E SI “ROMPE”UNA GAMBA Notizie correlate Incidente a Sondrio, auto taglia la strada ad un 18enne in moto: brutta cadutaPaura questa mattina, martedì 21 aprile 2026, attorno alle 7:50, a Sondrio, dove un giovane ragazzo di 18 anni alla guida di una moto da cross è... Brutta caduta per Paris nel SuperG. Delude FranzoniL’esperto atleta azzurro perde subito uno sci ed esce dalla gara olimpica nelle prime fasi della gara. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incidente a Sondrio, auto taglia la strada ad un 18enne in moto: brutta caduta; GP Jerez, vince l'altro Marquez: brutta caduta per Marc; MotoGP 2026. LIVE - GP di Spagna a Jerez; La gamba gli resta bloccata sotto la ruota: terribile incidente in Superbike per il pilota ex MotoGP. Con la moto va a finire contro un furgone in via Varesina: brutta caduta e ferite serie per un ragazzo di 17 anniSerio incidente stamane alle 8,30 in via Varesina, incrocio con via Oslavia a Rebbio: un ragazzo di 17 anni, con la moto, è andato ad urtare in modo ... ciaocomo.it Perde il controllo della moto e finisce in un burrone: paura per un 26enne in ValfeganaBrutta avventura per un motociclista di 26 anni, rimasto vittima di una caduta in una zona impervia in località Valfegana, nel comune di Bagni di Lucca. L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno ... luccaindiretta.it Brutta caduta per Marquez al secondo giro - facebook.com facebook Brutta caduta in bici a Collecchio: 75enne trasportato al pronto soccorso del Maggiore x.com