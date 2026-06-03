Bruciati vivi per soldi | perché il caporalato coinvolge ancora oltre 200mila lavoratori e parte anche dalla nostra tavola
Una morte violenta ha portato alla luce il fenomeno del caporalato, coinvolgendo oltre 200.000 lavoratori, alcuni dei quali impiegati anche in attività agricole alimentari. L’incidente avvenuto in una località del Sud Italia ha sollevato un caso di cronaca che mette sotto i riflettori le condizioni di sfruttamento nel settore. La vicenda ha generato un'attenzione pubblica crescente sulla presenza di caporali che sfruttano lavoratori con minacce e violenza, anche in ambienti legati alla produzione alimentare.
Una morte orribile che è diventata, in breve tempo, un vero e proprio caso nazionale. La strage di Amendolara rischia di rappresentare l'ennesimo orrore nella storia del caporalato in Italia. Quattro uomini sono stati uccisi e poi dati alle fiamme all'interno di un minivan in una stazione di. 🔗 Leggi su Today.it
Notizie e thread social correlati
I quattro schiavi bruciati vivi dai caporali sono anche vittime della nostra indifferenzaQuattro braccianti sono stati uccisi bruciati vivi da caporali in un episodio avvenuto ad Amendolara.
Caporalato e i braccianti bruciati vivi: il costo umano dell’agroalimentare in ItaliaUna tragedia nel sud Italia ha portato alla luce il dramma dei braccianti sfruttati nel settore agroalimentare.
Temi più discussi: Cosenza, quattro braccianti bruciati vivi in auto ad Amendolara: due fermi per omicidio; I braccianti afghani bruciati vivi perché volevano lo stipendio; Cosa sappiamo dei quattro braccianti bruciati vivi vicino a Cosenza; La strage dei braccianti bruciati vivi in Calabria: Basta con il silenzio sporco delle convenienze.
Braccianti bruciati vivi in Calabria, i killer hanno bloccato le porte dell'auto e poi appiccato il fuoco. Il superstite: ci davano casa e cibo, non soldi facebook
Strage di braccianti ad Amendolara, l’unico superstite: Sono mafiosi pachistani, ho visto i miei amici bruciati vivi. La testimonianza del 35enne afghano. Non ci pagavano da oltre un mese e noi ci eravamo ribellati. Le terribili immagini x.com
Calabria, la strage dei braccianti, quattro pakistani bruciati vivi nel pulmino dai caporaliBruciati vivi in un furgone, e non per un disgraziato incidente, ma per la ferrea volontà degli assassini: che dopo ... ildiariodellavoro.it
I braccianti bruciati vivi in auto dai caporali per 5 euro: Non volevano pagare il ‘pizzo’ sul viaggio e chiedevano contratti regolariStrage di Amendolara (Cosenza), arrestati due pakistani per l’omicidio di quattro lavoratori stranieri. In un video ripresi i killer che danno fuoco al minivan, bloccando le portiere. Il sopravvissuto ... quotidiano.net