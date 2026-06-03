Bruciati vivi per soldi | perché il caporalato coinvolge ancora oltre 200mila lavoratori e parte anche dalla nostra tavola

Notizia in breve

Una morte violenta ha portato alla luce il fenomeno del caporalato, coinvolgendo oltre 200.000 lavoratori, alcuni dei quali impiegati anche in attività agricole alimentari. L’incidente avvenuto in una località del Sud Italia ha sollevato un caso di cronaca che mette sotto i riflettori le condizioni di sfruttamento nel settore. La vicenda ha generato un'attenzione pubblica crescente sulla presenza di caporali che sfruttano lavoratori con minacce e violenza, anche in ambienti legati alla produzione alimentare.