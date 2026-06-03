Due uomini sono stati trovati morti in auto ad Amendolara, bruciati vivi. La polizia indaga sulle cause dell’incendio e sulle circostanze del fatto. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle identità delle vittime. La notizia ha suscitato reazioni tra le autorità e i cittadini. Nel frattempo, alcune figure pubbliche hanno commentato la vicenda, criticando un linguaggio considerato inappropriato in relazione a quanto accaduto.

Al giornalista Mario Sechi non è piaciuto il modo in cui Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, ha commentato il caso dei braccianti agricoli bruciati vivi in auto ad Amendolara. “Se importi il terzo mondo, diventi il terzo mondo”, ha scritto sui social l’ex generale, facendo riferimento al fatto che i quattro erano extracomunitari. Sechi è stato netto: “Il linguaggio di Vannacci è sbagliato”. Vannacci sui braccianti bruciati vivi Fra chi ha commentato il caso dei quattro braccianti pachistani, bruciati vivi su un mini van ad Amendolara, in provincia di Cosenza, c’è anche Roberto Vannacci. “Se importi il terzo mondo, diventi il terzo mondo”, ha scritto Vannacci citando uno slogan in voga fra elettori e politici di destra in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bruciati vivi in auto ad Amendolara, Mario Sechi contro le parole di Roberto Vannacci: "Linguaggio sbagliato"

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