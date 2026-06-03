Quattro braccianti sono stati trovati bruciati vivi all’interno di un’auto ad Amendolara. Le vittime sono state identificate come lavoratori agricoli. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarli. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’episodio. La premier ha commentato l’accaduto, chiedendo che si faccia piena luce sul crimine.

Quattro braccianti sono stati uccisi ad Amendolara, nel Cosentino, nell’area di servizio al chilometro 395 della Strada statale 106 Jonica. La premier Giorgia Meloni si è detta sconvolta annunciando che “l’Italia non arretra davanti alla violenza” e si assicureranno i “responsabili alla giustizia”. Si indaga per caporalato ma non è l’unica pista. Giorgia Meloni sui braccianti morti ad Amendolara La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato la vicenda su X sottolineando come “l’orribile omicidio dei quattro braccianti in Calabria” abbia “sconvolto tutti noi”. “La notizia dei primi fermi, resi possibili anche grazie agli elementi... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Bruciati vivi in auto ad Amendolara, Giorgia Meloni e l'orrore per l'omicidio: "Fare luce sul crimine"

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Braccianti bruciati vivi, chi erano: da Ullah, 19 anni, a Waseem di 29

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Braccianti bruciati vivi in auto, Meloni: "Sconvolti dall'orribile omicidio, l'Italia non arretra davanti a violenza e barbarie"Quattro braccianti sono stati trovati morti, bruciati vivi all’interno di un’auto.

Temi più discussi: Legge elettorale in Aula dal 26 giugno. Le opposizioni attaccano; Braccianti bruciati vivi nel Cosentino, fermati due uomini per omicidio: il video dell'aggressione è una prova; I quattro schiavi bruciati vivi dai caporali sono anche vittime della nostra indifferenza; 2 giugno, le pagelle dei look: Meloni con un tailleur celeste, Piantedosi spezza l'armonia cromatica, Gualtieri in nero.

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