Bravissimi ragazzi chi erano i quattro braccianti bruciati vivi nel furgone ad Amendolara
Quattro braccianti sono morti bruciati vivi in un furgone ad Amendolara. I lavoratori, impegnati nella raccolta di fragole tra Calabria e Basilicata, si erano svegliati all’alba e lavoravano tutto il giorno. Il veicolo è stato avvolto dalle fiamme, e i soccorritori hanno trovato i corpi carbonizzati all’interno. La polizia sta indagando sulle cause dell’incendio.
Si svegliavano ogni giorno all'alba, lavoravano tutto il nella raccolta stagionale delle fragole tra Calabria e Basilicata. Vivevano in condizioni precarie, tra spostamenti continui e alloggi improvvisati, i quattro giovani braccianti tra i 19 e i 29 anni, originari di Afghanistan e Pakistan, morti carbonizzati in un minivan ad Amendolara. 🔗 Leggi su Fanpage.it
BRAVI RAGAZZI - EYKEY (Visual Video)
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