Bravissimi ragazzi chi erano i quattro braccianti bruciati vivi nel furgone ad Amendolara

Notizia in breve

Quattro braccianti sono morti bruciati vivi in un furgone ad Amendolara. I lavoratori, impegnati nella raccolta di fragole tra Calabria e Basilicata, si erano svegliati all’alba e lavoravano tutto il giorno. Il veicolo è stato avvolto dalle fiamme, e i soccorritori hanno trovato i corpi carbonizzati all’interno. La polizia sta indagando sulle cause dell’incendio.