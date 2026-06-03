Bravissimi ragazzi chi erano i quattro braccianti bruciati vivi nel furgone ad Amendolara

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro braccianti sono morti bruciati vivi in un furgone ad Amendolara. I lavoratori, impegnati nella raccolta di fragole tra Calabria e Basilicata, si erano svegliati all’alba e lavoravano tutto il giorno. Il veicolo è stato avvolto dalle fiamme, e i soccorritori hanno trovato i corpi carbonizzati all’interno. La polizia sta indagando sulle cause dell’incendio.

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Si svegliavano ogni giorno all'alba, lavoravano tutto il nella raccolta stagionale delle fragole tra Calabria e Basilicata. Vivevano in condizioni precarie, tra spostamenti continui e alloggi improvvisati, i quattro giovani braccianti tra i 19 e i 29 anni, originari di Afghanistan e Pakistan, morti carbonizzati in un minivan ad Amendolara. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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