Braccianti bruciati vivi in auto Meloni | Sconvolti dall' orribile omicidio l' Italia non arretra davanti a violenza e barbarie

Notizia in breve

Quattro braccianti sono stati trovati morti, bruciati vivi all’interno di un’auto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della tragedia. La premier ha commentato l’accaduto, definendolo un “orribile omicidio” e ha affermato che l’Italia non arretra di fronte a violenza e barbarie. Nessun dettaglio sulle cause o sui sospetti è stato ancora comunicato.