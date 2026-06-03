Braccianti bruciati vivi in auto Meloni | Sconvolti dall' orribile omicidio l' Italia non arretra davanti a violenza e barbarie
Quattro braccianti sono stati trovati morti, bruciati vivi all’interno di un’auto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della tragedia. La premier ha commentato l’accaduto, definendolo un “orribile omicidio” e ha affermato che l’Italia non arretra di fronte a violenza e barbarie. Nessun dettaglio sulle cause o sui sospetti è stato ancora comunicato.
A commentare la vicenda dei 4 braccianti carbonizzati in auto è stata la premier Giorgia Meloni, che, riferendosi al crimine "orribile" consumatosi in provincia di Cosenza lo scorso lunedì 1 giugno, ha dichiarato: "È fondamentale fare piena luce su questo terribile crimine e assicurare tutti i respo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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