Incendio a Forte dei Marmi brucia casa in costruzione | più squadre dei vigili del fuoco in azione

Un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio a Forte dei Marmi, coinvolgendo una casa in costruzione in via della Pace 23. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’intervento. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Forte dei Marmi, 21 marzo 2026 – Grosso incendio a Forte dei Marmi in una abitazione in costruzione in via della Pace 23. A bruciare è stato il tetto, fatto di legno e bitume. L’incendio si è sprigionato nella serata di venerdì 20 marzo. Molto il fumo sprigionato, con diverse chiamate ai vigili del fuoco. A intervenire sono stati i vigili del fuoco del comando di Lucca. Quattro le squadre sul posto. L’incendio è progressivamente stato messo sotto controllo. Non si segnalano persone coinvolte. A intervenire anche i carabinieri. Si cerca di capire adesso le origini del rogo. Visto il molto fumo, e visto il fatto che la zona del rogo è residenziale, è stata avvisata anche l’Arpat. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Le immagini dell’incendio a #Fuorigrotta, via Consalvo. facebook

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