Durante i quattro giorni del Brodetto Fest, organizzato dalla Confesercenti di Pesaro e Urbino, sono stati consumati oltre 2000 chili di pesce. La manifestazione ha visto una partecipazione straordinaria, con numerosi visitatori che hanno gustato il piatto tipico locale.

Per quattro giorni partecipazione straordinaria al Brodetto Fest, la manifestazione organizzata dalla Confesercenti di Pesaro e Urbino. Migliaia i visitatori provenienti dall’Italia e da tutto il mondo, complice la road map internazionale che ha portato BrodettoFest nei palcoscenici europei, prima a Monaco poi a Barcellona. L’edizione 2026 ha accolto come Paese ospite la Francia consolidando la direzione internazionale che la kermesse ha intrapreso, grazie al coinvolgimento di chef Michel Basaldella, del ristorante Le Grand Peuch in Provenza e la sua Bouillabaisse Marsigliese con granchio blu, in collaborazione con Vittorio Castellani Chef Kumalè. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Brodetto, che scorpacciata. Polverizzati 2 quintali di pesce

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