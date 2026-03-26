La guardia costiera della Direzione Marittima di Livorno ha condotto controlli nel territorio toscano, sequestrando otto quintali di pesce. Durante le operazioni è stato inoltre chiuso un ristorante. L’attività, diretta dall’Ammiraglio Giovanni Canu, fa parte di una serie di interventi finalizzati alla tutela della risorsa ittica e alla sicurezza alimentare.

Siena, 26 marzo 2026 – Prosegue l’attività della guardia costiera, Direzione Marittima di Livorno, guidata dall’Ammiraglio Giovanni Canu, impegnata in una vasta operazione su tutto il territorio toscano a tutela della risorsa ittica e della sicurezza dei consumatori. Controlli serrati, condotti sia in mare sia lungo l’intera filiera commerciale, hanno interessato punti di sbarco, attività di distribuzione e ristorazione, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative in materia di cattura, tracciabilità e somministrazione dei prodotti ittici, a salvaguardia delle specie marine e della salute pubblica. Nel corso delle verifiche, un ristorante etnico del Senese è stato chiuso a seguito del riscontro di gravi carenze igienico-sanitarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Controlli della guardia costiera, sequestrati 8 quintali di pesce. Chiuso un ristorante

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