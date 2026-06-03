Un incidente sulla strada statale 36 a Briosco ha coinvolto un tir e due furgoni, provocando cinque feriti. Una delle persone è rimasta incastrata in seguito allo scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e la polizia stradale. La circolazione sulla tratta ha subito rallentamenti e disagi. Le condizioni dei feriti non sono state rese note. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente.

Briosco (Monza), 3 giugno 2026 – Un incidente stradale sulla SS36, 5 persone ferite, una rimasta incastrata nello scontro fra due furgoni e un Tir. Alle 7.41 di questa mattina, i vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza sono intervenuti sulla SS36, carreggiata sud, nel tratto compreso tra Briosco Fornaci e Arosio, dove un incidente stradale che aveva coinvolto coinvolto due furgoni e un mezzo pesante. Sul posto è stata inviata una squadra del Distaccamento di Seregno con un'AutoPompaSerbatoio, supportata dal carro fiamma del Distaccamento di Lissone. Durante le operazioni di soccorso, i pompieri hanno provveduto a estrarre una persona rimasta incastrata all'interno di uno dei veicoli coinvolti, affidandola successivamente alle cure del personale sanitario di Areu. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Briosco, scontro tra un tir e due furgoni: cinque feriti e disagi sulla SS36

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