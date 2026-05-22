Scontro sulla SS36 tra Briosco e Capriano | ferito e caos nel traffico

Un incidente si è verificato lungo la strada statale 36, tra i comuni di Briosco e Capriano, causando il ferimento di una persona e creando disagi al traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo, di 51 anni, in ospedale per le cure del caso. La collisione tra due veicoli ha provocato un forte impatto, con i dettagli ancora da chiarire. La polizia sta raccogliendo le testimonianze e i rilievi per ricostruire l’accaduto.

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? Domande chiave Come sono riuscite le auto a collidere così violentemente?. Quali sono le condizioni cliniche dell'uomo ferito a 51 anni?. Perché alcuni automobilisti hanno tentato manovre pericolose sulla carreggiata?. Come ha influito l'incidente sulla viabilità verso Lecco?.? In Breve Traversamento verso Lecco paralizzato con code chilometriche partendo da Arosio dopo le 22:28.. Automobilisti in coda verso Lecco tentano manovre pericolose per invertire la marcia sulla SS36.. Polizia Stradale di Milano gestisce rilievi tecnici e flussi tra Briosco e Capriano.. Incidente evidenzia criticità sicurezza sulla carreggiata nord tra province di Monza e Lecco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro sulla SS36 tra Briosco e Capriano: ferito e caos nel traffico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scontro tra auto sulla Lariana, traffico in tilt: tre feriti e autobus nel caosMattinata difficile lungo la strada per Bellagio, dove poco dopo le 9 di mercoledì 15 aprile 2026 si è verificato un incidente tra due auto a Faggeto... Incidente lungo la SS36: prima lo scontro poi il ribaltamento ift.tt/awpQTu1 ift.tt/bjo8ROq x.com Statale 36, due incidenti in un'ora: code e disagi tra lago e BrianzaScontro auto-moto nel pomeriggio all'altezza di Costa Masnaga, poi un secondo sinistro in galleria a Lierna: la Statale messa a dura prova nel tardo pomeriggio di giovedì 7 maggio ... leccotoday.it Triplo schianto nel Lecchese: feriti al Moregallo, in via Da Vinci e sulla SS36Incidente nel pomeriggio all'incrocio con via Adda, a pochi passi dal lungolago. Traffico in tilt su più arterie della città ... leccotoday.it