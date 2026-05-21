Schianto in SS36 a Briosco | due feriti coda fino ad Arosio

Nella serata di giovedì 21 maggio, un incidente tra due automobili ha coinvolto la SS36 nel territorio di Briosco, in provincia di Monza e della Brianza. L’incidente si è verificato nel tratto tra Arosio e Capriano, poco dopo il confine con il Lecchese, causando l’interruzione del traffico e una lunga coda che si è estesa fino ad Arosio. Due persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dai mezzi di emergenza presenti sul posto.

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