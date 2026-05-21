Schianto in SS36 a Briosco | due feriti coda fino ad Arosio
Nella serata di giovedì 21 maggio, un incidente tra due automobili ha coinvolto la SS36 nel territorio di Briosco, in provincia di Monza e della Brianza. L’incidente si è verificato nel tratto tra Arosio e Capriano, poco dopo il confine con il Lecchese, causando l’interruzione del traffico e una lunga coda che si è estesa fino ad Arosio. Due persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dai mezzi di emergenza presenti sul posto.
Un incidente stradale tra due automobili ha paralizzato, nella serata di giovedì 21 maggio, la SS36 all'altezza di Briosco, nel tratto compreso tra Arosio e Capriano, in provincia di Monza e Brianza, a poca distanza dal confine con il Lecchese. Lo schianto, avvenuto intorno alle 22, ha coinvolto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Sullo stesso argomento
Triplo schianto nel Lecchese: feriti al Moregallo, in via Da Vinci e sulla SS36Un pomeriggio di sabato trasformato in una giornata nera per la viabilità provinciale.
Camion si schianta sulla Statale 36 ad Arosio e perde il carico: rotoloni di carta in strada, code fino a 4 kmBrutto incidente nella giornata di ieri, 4 maggio, sulla Statale 36, all’altezza dell’uscita di Arosio, in provincia di Como, in direzione Lecco.
Schianto in SS36 a Briosco: due feriti, coda fino ad ArosioIncidente stradale tra due auto sulla Statale 36 in direzione Lecco: sul posto l'ambulanza e la Polizia Stradale ... leccotoday.it
, : ' Una domenica mattina che si trasforma in un incubo sulle strade della Valsassina. Un ciclista svizzero di 52 anni stava percorrendo in gru - Facebook facebook
Triplo schianto nel Lecchese: feriti al Moregallo, in via Da Vinci e sulla SS36Incidente nel pomeriggio all'incrocio con via Adda, a pochi passi dal lungolago. Traffico in tilt su più arterie della città ... leccotoday.it