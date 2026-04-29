A Santa Maria Maggiore l’incontro San Francesco tra storia e memoria

Giovedì 30 aprile alle 20.45 si terrà l’ultimo incontro del ciclo organizzato dalla Fondazione MIA nella Basilica di Santa Maria Maggiore, intitolato “San Francesco e il dono del Creato”. L’appuntamento si svolge nella stessa location degli incontri precedenti, dedicati a approfondire aspetti storici e culturali legati alla figura di San Francesco. La serie di incontri si è svolta nel corso del mese di aprile.

È fissato per giovedì 30 aprile, alle 20.45, il terzo e ultimo appuntamento del Ciclo di incontri organizzato da Fondazione MIA in Basilica di Santa Maria Maggiore, “San Francesco e il dono del Creato”. L’ultimo dei tre incontri di approfondimento su San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e una delle figure più venerate della cristianità, a ottocento anni dalla morte. Il Santo di Assisi è anche l’autore del “Cantico delle Creature”, composto nel 1224, il testo poetico più antico della letteratura italiana di cui si conosca l’autore. San Francesco e la sua vita sono stati continuamente oggetto di interesse, ispirazione, imitazione, studio, confronto.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Cari amici, martedì 19 maggio la Basilica di Santa Maria Maggiore ospiterà la seconda #LectioMariae, un ciclo di incontri dedicati ad approfondire le parole di Maria nei Vangeli. Il tema della serata sarà il Magnificat. Potete partecipare iscrivendovi qui: x.com

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