Brindisi la Camera minorile compie 10 anni | tavola rotonda su violenza intrafamiliare e vittimizzazione secondaria
La Camera minorile di Brindisi ha festeggiato i dieci anni di attività con una tavola rotonda dedicata alla violenza intrafamiliare e alla vittimizzazione secondaria. Durante l'evento sono stati affrontati temi legati alla tutela dei soggetti vulnerabili e alla formazione specialistica degli operatori. La struttura, affiliata all'Uncm, ha operato in questo decennio per seguire e supportare minori e famiglie in situazioni di difficoltà.
BRINDISI – Dieci anni di impegno, tutela dei soggetti vulnerabili e formazione specialistica. La Camera Minorile di Brindisi, aderente all'Uncm (Unione nazionale camere minorili), taglia il traguardo del suo decimo anniversario. Fondata nel 2016 da un ristretto gruppo di avvocati, oggi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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