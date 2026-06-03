Brindisi la Camera minorile compie 10 anni | tavola rotonda su violenza intrafamiliare e vittimizzazione secondaria

Notizia in breve

La Camera minorile di Brindisi ha festeggiato i dieci anni di attività con una tavola rotonda dedicata alla violenza intrafamiliare e alla vittimizzazione secondaria. Durante l'evento sono stati affrontati temi legati alla tutela dei soggetti vulnerabili e alla formazione specialistica degli operatori. La struttura, affiliata all'Uncm, ha operato in questo decennio per seguire e supportare minori e famiglie in situazioni di difficoltà.