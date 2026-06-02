Terni per i quarant' anni della Bosico Basket la tavola rotonda Non solo sport | il valore educativo del gioco di squadra

Da ternitoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel fine settimana del 5, 6 e 7 giugno si terrà la tavola rotonda “Non solo sport: il valore educativo del gioco di squadra” a Terni, per i quarant’anni della Bosico Basket. L’evento include diversi incontri e coinvolge giovani atleti provenienti anche da fuori regione. La manifestazione celebra i 40 anni della società sportiva con un programma che si concentra sul ruolo educativo del gioco di squadra.

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Nel fine settimana del 5, 6 e 7 giugno saranno celebrati i 40 anni della Bosico Basket. Un programma ricco di eventi che coinvolgerà giovani atleti anche da fuori regione. Sabato 6 giugno alle ore 10.00, presso la Biblioteca Comunale di Terni (BCT), si terrà la tavola rotonda dal titolo: “Non. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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