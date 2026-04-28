1° Maggio a Ortona con la Cgil | tavola rotonda su lavoro sanità e appalti

Il primo maggio, a Ortona, si terrà un evento organizzato dalla Cgil Chieti in occasione della Festa dei lavoratori. La giornata prevede una tavola rotonda dedicata a temi come il lavoro, la sanità e gli appalti. L'appuntamento si svolgerà nel centro della città e vedrà la partecipazione di rappresentanti sindacali e altre figure coinvolte nei settori interessati. L'iniziativa mira a discutere questioni legate alle condizioni lavorative e ai servizi pubblici.

Sarà Ortona a ospitare, giovedì primo maggio, l'iniziativa promossa dalla Cgil Chieti per la Festa dei lavoratori. L'appuntamento è dalle ore 17 nell'auditorium Eden con una tavola rotonda dedicata agli effetti concreti delle crisi globali sui territori della provincia: dalle difficoltà dei.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Leggi anche: “La salute in un angolo”: tavola rotonda in Cgil con Martina Benedetti Lavoro irregolare: la Cgil lancia la proposta per "una legge contro lo sfruttamento negli appalti"BRINDISI - La Cgil scende in campo con una proposta di legge di iniziativa popolare per contrastare gli abusi nel sistema degli appalti e dei... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Ortona, Perdono 2026, undici giorni di appuntamenti tra fede e spettacolo; Festa del Perdono a Ortona: Enrico Ruggeri in concerto e 11 giorni di celebrazioni; A Ortona modifiche alla viabilità cittadina per le feste del Perdono 2026; Sagre a Maggio 2026 in Lazio, Abruzzo e Molise. Cgil Chieti: Primo Maggio a Ortona, tavola rotonda sulle crisiPrimo Maggio a Ortona per l'iniziativa della CGIL di Chieti: tavola rotonda su lavoro, sanità e appalti alla luce delle crisi globali ... rete8.it Le previsioni meteo: breve maltempo e calo temperature, ma il Primo Maggio sarà con il sole. Giovedì 30 si tornerà a medie climatologiche tipiche di fine aprile-inizio maggio #ANSA x.com ICYMI: Fino al 2 maggio l’evento di Udine dedicato all’Oriente sarà disponibile con una selezione di titoli anche sulla piattaforma di MYmovies. Ecco una guida di quello da non perdere. - facebook.com facebook