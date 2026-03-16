Forza resilienza e determinazione | la testimonianza del colonnello Calcagni

A Brindisi proseguono gli incontri di Business Corner, un evento che riunisce imprenditori, professionisti e cittadini per favorire lo scambio di idee e la creazione di nuove occasioni di sviluppo nel territorio. La manifestazione si svolge regolarmente e mira a rafforzare le relazioni tra i diversi attori locali, offrendo uno spazio di confronto aperto e diretto.

BRINDISI - Continuano gli appuntamenti di Business Corner, uno spazio di incontro e confronto tra imprese, professionisti e cittadini nato con l'obiettivo di creare connessioni, condividere esperienze e generare nuove opportunità per il territorio. Protagonista di questo appuntamento è stato il colonnello Carlo Calcagni, ufficiale dell'esercito e atleta paralimpico, che ha condiviso la sua intensa esperienza di vita segnata da una grave contaminazione durante una missione nei Balcani e da una lunga battaglia contro una malattia altamente invalidante. Attraverso il suo racconto autentico, il colonnello ha mostrato come forza, resilienza e determinazione possano trasformare le difficoltà in energia positiva, offrendo un esempio capace di parlare non solo alla sfera personale ma anche a quella professionale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Articoli correlati

“Mai arrendersi”: la storia e la testimonianza di Carlo Calcagni al Check-Up CentreCAVALLINO – La storia di coraggio e la testimonianza di Carlo Calcagni al centro dell’appuntamento di domenica, 1 marzo, alle ore 10.

Leggi anche: Bianca Balti e i capelli: tra memoria oncologica e resilienza. La testimonianza

Tutti gli aggiornamenti su Forza resilienza e determinazione la...

Temi più discussi: Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026; SCALFIRE LA ROCCIA – CUTTING THROUGH ROCKS – Cinema Beltrade; Otto marzo, Marano (M5s): Un giorno per riflettere sulla parità e sulla lotta per i diritti; Il coraggio di Vanessa e la forza di rinascere.

Business Corner – Dal racconto del col. Calcagni un esempio di determinazione e di resilienza per trasformare le difficoltà in energia positivaContinuano gli appuntamenti di Business Corner, uno spazio di incontro e confronto tra imprese, professionisti e cittadini nato con l’obiettivo di creare conn ... brundisium.net

Fragilità è resilienza, inaugurato il nuovo anno accademico dell’Università degli Studi di PalermoL'Università di Palermo festeggia 220 anni di attività con l'inaugurazione dell'anno accademico 2025-2026 ... quotidianodigela.it

«Adesso sono più rilassato, questo risultato mi dà forza» - facebook.com facebook

La forza di una donna, anticipazioni 16-21 marzo: Bahar in difficoltà, tensioni con Sirìn e nuove rivelazioni sul passato x.com