Regata Brindisi-Corfù | partecipano anche le Asl con un' imbarcazione confiscata

La prossima edizione della Regata Internazionale Brindisi-Corfù vedrà la partecipazione anche delle Asl di Brindisi e Lecce. Le due strutture sanitarie si presenteranno a bordo di un’imbarcazione che era stata sequestrata alle organizzazioni criminali. La regata, uno degli eventi più rilevanti della zona adriatico-ionica, coinvolge diverse imbarcazioni e rappresenta un momento di richiamo sportivo e culturale per il territorio. La partecipazione delle Asl ha coinvolto la collaborazione tra enti pubblici e autorità competenti.

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