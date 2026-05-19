Regata Brindisi-Corfù | partecipano anche le Asl con un' imbarcazione confiscata

Da brindisireport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La prossima edizione della Regata Internazionale Brindisi-Corfù vedrà la partecipazione anche delle Asl di Brindisi e Lecce. Le due strutture sanitarie si presenteranno a bordo di un’imbarcazione che era stata sequestrata alle organizzazioni criminali. La regata, uno degli eventi più rilevanti della zona adriatico-ionica, coinvolge diverse imbarcazioni e rappresenta un momento di richiamo sportivo e culturale per il territorio. La partecipazione delle Asl ha coinvolto la collaborazione tra enti pubblici e autorità competenti.

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BRINDISI - La Asl Brindisi e la Asl Lecce parteciperanno alla prossima edizione della Regata Internazionale Brindisi-Corfù, uno degli appuntamenti sportivi più importanti e rappresentativi del territorio adriatico-ionico, a bordo di un'imbarcazione confiscata alla criminalità organizzata e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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