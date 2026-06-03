Brindisi-Corfù 2026 | tre realtà unite per il mare e il territorio per la 40esima edizione

Per la 40esima volta, tre realtà si sono unite per celebrare il mare e il territorio durante l’evento Brindisi-Corfù 2026. La manifestazione ha coinvolto appassionati di kayak che hanno osservato tartarughe Caretta caretta nel porto di Brindisi e velisti con Maxi Yacht che hanno attraversato l’Adriatico verso Corfù. L’iniziativa si è svolta nel rispetto delle tradizioni e delle attività sportive legate al mare.

BRINDISI - C'è un filo sottile che collega il kayak silenzioso di chi osserva una tartaruga Caretta caretta nel porto di Brindisi alle vele spiegate di un Maxi Yacht che taglia le acque dell'Adriatico verso Corfù. È lo stesso filo che, quest'anno, l'ex Centro velico Pigonati ha saputo tessere. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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