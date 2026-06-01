Regata Brindisi-Corfù 2026 | eventi programma orari della partenza e barche iscritte

Notizia in breve

A sette giorni dalla partenza, le barche sono già arrivate nel porto di Brindisi, con un totale di 69 iscrizioni. La regata Brindisi-Corfù 2026 si svolgerà tra eventi e attività legate alla vela e al mare, con dettagli sul programma, gli orari di partenza e le imbarcazioni iscritte. La manifestazione prevede vari appuntamenti e momenti di aggregazione legati alla tradizione velica.