Regata Brindisi-Corfù 2026 | eventi programma orari della partenza e barche iscritte
A sette giorni dalla partenza, le barche sono già arrivate nel porto di Brindisi, con un totale di 69 iscrizioni. La regata Brindisi-Corfù 2026 si svolgerà tra eventi e attività legate alla vela e al mare, con dettagli sul programma, gli orari di partenza e le imbarcazioni iscritte. La manifestazione prevede vari appuntamenti e momenti di aggregazione legati alla tradizione velica.
Sette giorni all’insegna della vela di tutto ciò che riguarda il mare. E prime barche già in porto, mentre il numero di iscrizioni attualmente è salito a 69. Con oggi si entra nella settimana della Brindisi – Corfù, storica regata di vela d’altura organizzata dal Circolo della Vela che quest’anno tocca la sua quarantesima edizione: alcune delle barche già da qualche giorno si sono affacciate sul lungomare Regina Margherita. Il clou è ovviamente fissato alla giornata della partenza, domenica prossima alle 12 dalla boa del Trombillo, nei pressi della diga di Punta Riso, con l’apertura dei cancelli alle 10.30. L’arrivo è sempre fissato alla boa di Kassioopi, sull’isola greca. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Brindisi - Convegno nel programma della 40^ della regata Brindisi- Corfù - 22 05 26
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